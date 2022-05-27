Ваагн Хачатурян в Давосе провел ряд встреч и представил программы развития Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках Всемирного экономического форума, проходившего в швейцарском городе Давос с 22 по 25 мая, провел ряд встреч с государственными и общественными деятелями и представителями деловой сферы.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встреч Ваагн Хачатурян представил программы развития Армении, возможности и перспективы сотрудничества.

Президент республики провел короткую беседу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

На встрече Ваагна Хачатуряна с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани обсуждалась повестка двусторонних отношений, вопрос активизации экономических связей и увеличения товарооборота.

Президент также встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наифом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом, генеральным директором сети гипермаркетов «Карфур» Аленом Бейджани, председателем Совета компании «Mitsubishi Heavy Industries» Шуничи Миянаги.

В рамках Всемирного экономического форума Ваагн Хачатурян дал интервью немецкой медиакомпании «Deutsche Welle», представил происходящие в Армении реформы, экономические развития, позицию Армении относительно развитий в регионе.