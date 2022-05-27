Прекращено газоснабжение по ряду адресов административного района Эребуни Еревана
Для проведения аварийно-восстановительных работ 27 мая в 00:30 прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Еревана, прилегающих особняков и общественных объектов различного назначения.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Газпром Армения», призывая потребителей соблюдать правила безопасности.
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