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Консульство Ирана в Капане создаст новые возможности для сотрудничества в различных сферах: посол ИРИ

Консульство Ирана в Капане создаст новые возможности для сотрудничества в различных сферах: посол ИРИ

Между Арменией и Ираном есть государственная договоренность - об открытии консульства ИРИ в городе Капан Сюникской области Армении. Об этом на вопрос «Арменпресс» сообщил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури. «Работы начаты, но мы еще не приобрели соответствующую площадь. Это доказывает значение этого региона для Ирана и Армении», - добавил он.

По словам Зохури, это создаст очень хорошую возможность в плане сотрудничества приграничных областей  Армении с провинцией Ирана Тебриз, придаст новый импульс и новый смысл торговому обороту.

«Мы предусматриваем сотрудничество по разным направлениям: в научной, университетской, экономической и других сферах. Также мы разрабатываем очень хорошие проекты в сфере туризма, которые в ближайшее время уже состоятся в Сюнике. Это может помочь народам двух стран лучше узнать друг друга» - сказал он.

29 декабря 2021 года правительство Ирана одобрило предложение Министерства иностранных дел об открытии в Капане генерального консульства. Как сообщил «Арменпресс» пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян, Армения работает над открытием генерального консульства в Иране по принципу взаимности.


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