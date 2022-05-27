Вероятно, в будущем между Ираном и Арменией будет новое сотрудничество в виде свопа газа: посол ИРИ

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури считает возможным, что в ближайшее время между Ираном и Арменией начнется новое сотрудничество в виде газового свопа.

«Есть технические и профессиональные вопросы, которые изучаются и обсуждаются соответствующими специалистами. Было бы неправильно, говорить о чем-то, до того, как они закончатся. Дождемся результатов, но каким бы ни был исход, он будет в пользу обеих стран», - как сообщает «Арменпресс», заявил посол в беседе с журналистами.

Он добавил, что на 17-м Армяно-иранском межправительственном заседании, прошедшем в Армении, одной из важных обсуждаемых тем, были соглашения в сфере энергетики, часть которых касается газового свопа.

Министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил, что его страна готова транспортировать туркменский газ в Армению по системе своп, отметив, что переговоры о транспортировке газа из Туркменистана в Армению уже начались.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности по увеличению экспорта газа, продукции нефтехимии и всестороннему развитию двусторонних отношений.

В 2004 году Армения и Иран подписали Соглашение об обмене газа на электроэнергию, которое позволяет Ирану экспортировать газ в Армению в течение 20 лет, взамен Иран импортирует из Армении электроэнергию.