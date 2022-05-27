 Ален Симонян принял президента Черногории

27 мая председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял находящуюся с официальным визитомв Армении делегацию, возглавляемую президентом Черногории Мило Джукановичем.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, после беседы с президентом Черногории Ален Симонян отметил, что это первый визит высокого уровня в Республику Армения за 16 лет дипломатических отношений.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, придав большое значение межпарламентским связям. Эффективный и непрерывный диалог между законодательными органами был признан приоритетом, которому в значительной степени будут способствовать парламентские группы дружбы. В центре внимания собеседников было всестороннее сотрудничество с ЕС, вопросы безопасности и установления долгосрочного мира в регионе.

Говоря о послевоенной ситуации, Ален Симонян подчеркнул важность действенной поддержки международных партнеров в решении пока неразрешенных гуманитарных проблем.

Мило Джуканович отметил, что за краткосрочными разрешениями конфликтов следуют длительные страдания, последствия которых оказывают тяжелое воздействие на страны. Он отметил, что вопросы армянских военнопленных и гражданских заложников в Азербайджане он будет обсуждать не только в своей стране, но и с международными партнерами.

Президент подчеркнул, что они к региону питают добрые чувства и ожидают стабильности. По его словам, для каждой страны в эти трудные времена очень важно сохранить свою самобытность, особенно для таких небольших стран, как Армения и Черногория.