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Армянский патриарх Иерусалима принял участников 44-дневной Арцахской войны

Армянский патриарх Иерусалима принял участников 44-дневной Арцахской войны

Армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян принял получивших ранения участников 44-дневной Арцахской войны и депутатов Национального собрания.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава армянского Патриаршества Иерусалима отец Корьюн Овнан Багдасарян.

23 мая комиссия НС по обороне и безопасности организовала встречу с военнослужащими. Было объявлено, что группа военнослужащих, которые приобрели инвалидность в результате ранений во время 44-дневной войны 2020 года, отправится в Иерусалим на отдых.

Было решено, что первая группа выедет 26 мая в сопровождении депутатов ГД Нарека Зейналяна и Лусине Бадалян.


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