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Доля взаиморасчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС достигла 75%

Доля взаиморасчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС достигла 75%

Объем взаимных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных валютах достиг 75%. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Бишкеке официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"В настоящее время 75% взаимной торговли осуществляется (в ЕАЭС - прим. ТАСС) в национальных валютах", - сказала она.

Малкина допустила, что в ближайшем будущем этот показатель увеличится, так как для этого складывается надлежащая рыночная ситуация. "По оценке экспертов комиссии, мы можем ожидать рост их доли до 85%", - заключила она.

 


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