Китай призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР

Китай призывает США пересмотреть свою политику в отношении КНДР, учитывать законные озабоченности Пхеньяна, как передает Арменпресс, об этом заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

По его словам, безопасность всех стран неделима. "И безопасность одной страны не может опираться на незащищенность других стран", — указал он.

"Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и Соединенные Штаты серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНДР, идти в направлении общего урегулирования и учитывать законные озабоченности КНДР", — сказал он.