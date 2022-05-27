Министр финансов провел рабочее обсуждение с директором офиса Азиатского банка развития в Армении

27 мая министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял директора офиса Азиатского банка развития (АБР) в Армении Паоло Спантигати.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов, Тигран Хачатрян приветствовал гостей, поблагодарил за сотрудничество и установленные эффективные партнерские отношения.

В повестке встречи были вопросы, касающиеся формирования кредитного портфеля Азиатского банка развития на 2022-2025 годы вопросы. Особое внимание было уделено строительству автомагистрали Север-Юг, а также улучшению ереванской и региональной дорожной сети и транспортной инфраструктуры.

Стороны также коснулись вопросов оказания технической помощи в сфере юстиции и здравоохранения. Был достигнут ряд договоренностей по предстоящим программам.