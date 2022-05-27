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Премьер-министр Армении принял посла Франции Анн Луйо

Премьер-министр Армении принял посла Франции Анн Луйо

Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, Никол Пашинян с удовлетворением отметил, что армяно-французское сотрудничество продолжает динамично развиваться, и Армения заинтересована в продолжительном укреплении привилегированных отношений с дружественной Францией как в двустороннем формате, так и в многостороннем. Он подчеркнул роль Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Поблагодарив премьер-министра за высокую оценку, Анн Луйо отметила, что Франция придает большое значение сотрудничеству с дружественной Арменией и готова продолжить усилия по его укреплению.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-французских двусторонних отношений, Нагорно-Карабахской проблемы, региональной ситуации и развитий.


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