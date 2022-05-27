Президент Армении Ваагн Хачатурян принял президента Черногории Мило Джукановича. На встрече были обсуждены перспективы и практические шаги по укреплению двусторонних, взаимовыгодных отношений между Арменией и Черногорией. Ваагн Хачатурян сообщил, что обе стороны подтвердили свою готовность в этом вопросе. Как сообщает «Арменпресс», после встречи президенты выступили с пресс-конференцией.

«Особо было отмечено углубление двустороннего экономического сотрудничества и возможности увеличения товарооборота. Мы отметили наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма, информационных технологий и выразили готовность всячески содействовать его реализации. В этом контексте мы также коснулись перспектив сотрудничества в сферах промышленности, здравоохранения и возобновляемой энергетики. Рад сообщить, что в черногорской делегации и мэр города Подгорицы. Ереван и Потгорица подписали Соглашение о сотрудничестве в 1978 году. Мы достигли договоренности с президентом Джокановичем о содействии властям двух столиц в придании нового импульса сотрудничеству», - сказал Хачатурян.

Ваагн Хачатурян и его коллега обсудили усилия Армении по установлению прочного мира в регионе.

«Особо была подчеркнута необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных, безотлагательного решения и других неотложных гуманитарных вопросов, в том числе необходимость сохранения армянских культурных памятников на территории Арцаха, оказавшейся под контролем Азербайджана. Мне приятно отметить общность наших взглядов на двусторонние, международные и региональные вопросы», - заключил Ваагн Хачатурян.