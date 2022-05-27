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Президент Армении Ваагн Хачатурян принял президента Черногории Мило Джукановича

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял президента Черногории Мило Джукановича

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял президента Черногории Мило Джукановича. На встрече  были обсуждены перспективы и практические шаги по укреплению двусторонних, взаимовыгодных отношений между Арменией и Черногорией. Ваагн Хачатурян сообщил, что обе стороны подтвердили свою готовность в этом вопросе. Как сообщает «Арменпресс», после встречи президенты выступили с пресс-конференцией.

«Особо было отмечено углубление двустороннего экономического сотрудничества и возможности увеличения товарооборота. Мы отметили наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма, информационных технологий и выразили готовность всячески содействовать его реализации. В этом контексте мы также коснулись перспектив сотрудничества в сферах промышленности, здравоохранения и возобновляемой энергетики. Рад сообщить, что в черногорской делегации и мэр города Подгорицы. Ереван и Потгорица подписали Соглашение о сотрудничестве в 1978 году. Мы достигли договоренности с президентом Джокановичем о содействии властям двух столиц в придании нового импульса сотрудничеству», - сказал Хачатурян.

Ваагн Хачатурян и его коллега обсудили усилия Армении по установлению прочного мира в регионе.  

«Особо была подчеркнута необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных, безотлагательного решения и других неотложных гуманитарных вопросов, в том числе необходимость сохранения армянских культурных памятников на территории Арцаха, оказавшейся под контролем Азербайджана. Мне приятно отметить общность наших взглядов на двусторонние, международные и региональные вопросы», - заключил Ваагн Хачатурян.


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