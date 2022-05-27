Министр обороны Армении принял командующего миротворческими силами РФ в Арцахе
15:11, 27 Май 2022
27 мая министр обороны РА Сурен Папикян принял командующего миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе, генерал-майора Андрея Волкова.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, генерал-майор Андрей Волков представил министру обороны Армении ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого подразделения в Арцахе и текущие развития.
Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также деятельность миротворческой миссии РФ в Арцахе и ее эффективность.
На встрече также обсуждены были вопросы региональной безопасности.
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