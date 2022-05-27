Черногория поддерживает усилия руководства Армении, направленные на установление мира в регионе: Мило Джуканович







«От имени всей моей делегации благодарю вас за теплый прием. Как вы знаете, это первый визит в Армению на уровне президентов после обретения нашими странами независимости и, как сказал Президент Ваагн Хачатурян, несмотря на наши богатые, давние традиционные межгосударственные отношения, такие визиты очень важны для нас, чтобы использовать построение дружбы, сделать еще один шаг, улучшить межгосударственные отношения. У меня была встреча с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером НС Аленом Симоняном, теперь я встречаюсь с вами. Это позволяет говорить именно о том, как улучшить межгосударственные отношения. Мы подробно говорили об этих вопросах, мы действительно говорили о необходимых приоритетах. Я уверен, что будет ответственный подход к этим вопросам, мы воспользуемся этим, у нас будет возможность в ближайшее время увидеть более всестороннее сотрудничество между двумя странами. У нас есть сотрудничество в сфере экономики, нам удалось встретиться с министром экономики Армении Вааном Керобяном. Я надеюсь, что в будущем мы также сможем иметь представителей высокого уровня в Черногории для дальнейшего развития наших межгосударственных отношений», — сказал Джуканович.



Касаясь политики эпохи мирного развития, принятой властями Армении, Президент Черногории отметил, что они очень хотят найти решения, которые приведут к долгосрочному миру и стабильности в регионе.



«Мир и стабильность, в свою очередь, приведут к ускоренному экономическому развитию. Желаем вам удачи. Желаю тебе добиться поставленных целей. Я уверен, что вы выбираете правильные решения. Мы уже рассчитываем на наше будущее сотрудничество», — заключил Джуканович. ЕРЕВАН, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Черногория с большим уважением относится к усилиям руководства Армении, направленным на обеспечение локального мира и стабильности в регионе. Как сообщает «Арменпресс» , об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович на пресс-конференции после встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.«От имени всей моей делегации благодарю вас за теплый прием. Как вы знаете, это первый визит в Армению на уровне президентов после обретения нашими странами независимости и, как сказал Президент Ваагн Хачатурян, несмотря на наши богатые, давние традиционные межгосударственные отношения, такие визиты очень важны для нас, чтобы использовать построение дружбы, сделать еще один шаг, улучшить межгосударственные отношения. У меня была встреча с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером НС Аленом Симоняном, теперь я встречаюсь с вами. Это позволяет говорить именно о том, как улучшить межгосударственные отношения. Мы подробно говорили об этих вопросах, мы действительно говорили о необходимых приоритетах. Я уверен, что будет ответственный подход к этим вопросам, мы воспользуемся этим, у нас будет возможность в ближайшее время увидеть более всестороннее сотрудничество между двумя странами. У нас есть сотрудничество в сфере экономики, нам удалось встретиться с министром экономики Армении Вааном Керобяном. Я надеюсь, что в будущем мы также сможем иметь представителей высокого уровня в Черногории для дальнейшего развития наших межгосударственных отношений», — сказал Джуканович.Касаясь политики эпохи мирного развития, принятой властями Армении, Президент Черногории отметил, что они очень хотят найти решения, которые приведут к долгосрочному миру и стабильности в регионе.«Мир и стабильность, в свою очередь, приведут к ускоренному экономическому развитию. Желаем вам удачи. Желаю тебе добиться поставленных целей. Я уверен, что вы выбираете правильные решения. Мы уже рассчитываем на наше будущее сотрудничество», — заключил Джуканович.