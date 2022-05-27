Пекин обвинил госсекретаря США Блинкена в очернении Китая

МИД КНР нашел ложные утверждения в недавнем заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена об угрозе со стороны Китая и назвал эту угрозу преувеличенной, передает телеканал CGTN, передает Арменпресс.

Представитель МИД Ван Вэньбинь отметил, что речь главы Госдепа содержит "ложную информацию, преувеличивает "китайскую угрозу", стала вмешательством во внутренние дела Китая и очерняет внутреннюю и внешнюю политику страны".

26 мая в организации Asia Society Блинкен заявил, что Китай представляет собой единственную страну мира, которая и желает изменить мировой порядок, и обладает ресурсами для этой задачи.

По его словам, США не добиваются ни конфликта, ни "холодной войны" с Китаем, не пытаются лишить КНР статуса мировой державы или помешать ее экономическому росту, однако будут защищать международные законы, соглашения и институты, гарантирующие права отдельных стран и индивидов.