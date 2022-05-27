Главу фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонида Слуцкого избрали новым лидером партии

Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, голосование делегатов было тайным.

Включить Слуцкого в бюллетень рекомендовал высший совет ЛДПР, он оказался единственным кандидатом.

Отвечая на вопросы журналистов, политик заявил, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.

"Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики", — отметил он.

Новый председатель партии также сообщил, что сегодня состоится заседание высшего совета ЛДПР. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, на нем Слуцкого введут в состав совета и выберут его председателем.

На минувшей неделе Слуцкого большинством голосов избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.