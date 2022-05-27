ЧЕ-Ереван: Чалоян потерпел техническое поражение 

Член сборной Армении по боксу, вице-чемпион мира Давид Чалоян выбыл из четвертьфинала чемпионата Европы с техническим поражением.

Как сообщает Арменпресс, на проходящем в Ереване чемпионате Европы продолжаются четвертьфинальные поединки. В супертяжелой весовой категории в четвертьфинале соперником Давида Чалояна был испанец Аюб Гадфа. В середине первого раунда судья из Великобритании остановил бой, присудив испанскому спортсмену техническую победу.

Трибуны неоднозначно восприняли такое решение, они забросали ринг бутылками, одна из которых задела главного тренера сборной Армении Карена Агамаляна. Федерация бокса Армении обжаловала решение судьи