Страны G7 договорились декарбонизировать энергетический сектор

Все страны G7 договорились наладить производство электроэнергии к 2035 году без вредных для окружающей среды выбросов углерода, отказ от использования угля является общей целью "Семерки", заявил на брифинге по итогам встречи министров по климату, энергетике и окружающей среде государств G7 в Берлине министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сделан значительный шаг в декарбонизации энергетического сектора, обязательство, которое теперь принято, говорит о том, что энергетический сектор в 2035 году во всех государствах G7, и это первое новшество, во всех государствах G7, в каждом за себя, должен быть в основном декарбонизирован и что отказ от угля является общей целью G7", - сказал министр.