Президент Арцаха в Горисе принял делегацию во главе с мэром Парижа Анн Идальго

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 27 мая принял представительную делегацию во главе с мэром Парижа Анн Идальго.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе частной беседы президент Арцаха выразил удовлетворение инициативностью и смелостью мэра Парижа, подчеркнув, что власти Арцаха высоко ценят периодические контакты с политическими кругами Франции.

Выразив признательность за теплый прием, Анн Идальго отметила, что Париж готов приложить необходимые усилия для поддержки народа Арцаха в рамках гуманитарных программ.

Затем состоялась встреча в расширенном составе с участием представителей законодательной и исполнительной властей Республики Арцах, посла Армении во Франции Асмик Толмаджян, членов Бюро АРФД, ответственных лиц Координационного совета армянских организаций Франции, губернатор Сюника Роберта Гукасяна и других должностных лиц. Был обсужден широкий круг вопросов гуманитарного характера.

Встреча состоялась в г. Горис Сюникской области Республики Армения.