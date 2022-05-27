Страны ЕС приняли решение о закупке вакцины против оспы обезьян

ЕC принял решение закупить вакцину против оспы обезьян и противовирусный препарат. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете Dagens Nyheter сообщил координатор по вопросам вакцинации Швеции Рикард Бергстрём.

"После нескольких встреч было принято решение, что мы купим и вакцину, и противовирусный препарат", - заявил он.

По информации издания, ЕС купит препарат Imvanex датской компании Bavarian Nordic и Tecovirimat американской компании Siga Technologies. По словам Бергстрёма, ЕС еще не подписал контракт с производителями.

"Но это пройдет быстро. У нас, вероятно, будет готов контракт в течение недели или около того, и, возможно, в июне будут небольшие поставки. Затем мы должны расставить приоритеты в том, какие страны больше всего в этом нуждаются", - продолжил он.