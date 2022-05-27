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ЧЕ-Ереван: Артур Базеян одержал победу над турецким боксером Батуханом Чифтчи и вышел в полуфинал

ЧЕ-Ереван: Артур Базеян одержал победу над турецким боксером Батуханом Чифтчи и вышел в полуфинал

В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване продолжается пятый день соревнований Чемпионата Европы по боксу среди мужчин.

Как сообщает Арменпресс, представитель Армении Артур Базеян встретился с турецким боксером Батуханом Чифтчи в четвертьфинале. Армянский боксер выиграл со счетом 4:1.

Ранее в стартовой схватке Барегам Арутюнян (48 кг) и Артур Ованнисян (51 кг) проиграли бои, выбыв из борьбы, а Ованес Бачков (63,5 кг) одержал победу и вышел в полуфинал, обеспечив для себя как минимум бронзовую медаль.

Чуть позже Рафаэль Ованнисян (86 кг) и Нарек Манасян (92 кг) проведут свой второй бой в четвертьфинале.


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