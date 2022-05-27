В Армении будет создан крупный завод по производству алюминиевых профилей

Правительство Республики Армения одобрило представленную компанией «Солара» заявку, учитывая, что компания собирается импортировать технологическое оборудование и комплектующие в рамках инвестиционной программы, реализуемой в приоритетной сфере. Правительство предоставило компании налоговые льготы на покупку оборудования и сырья.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, «Солара» является одной из ведущих компаний в области солнечной энергетики в Армении, специализирующейся на установке частных, бизнес и производственных солнечных фотоэлектрических станций.

Компания создала завод по производству алюминиевых профилей «Консталь» на территории общины Абовян, для чего приобрела территорию площадью в 23 тыс квадратных метров для ведения производственной деятельности.

Основными направлениями деятельности являются производство алюминиевых каркасов для солнечных фотоэлектрических панелей и алюминиевых конструкций для установки солнечных станций. Завод будет производить рамы для алюминиевых дверей и окон.

По словам генерального директора компании Айка Петросяна, это решение правительства является важным стимулом для повышения привлекательности организации производства в Армении и привлечения инвестиций.

«Правительство Армении всегда поддерживало развитие возобновляемой энергетики и работы в этой сфере. Мы неоднократно заявляли, что для дальнейшей стабилизации и продвижения экономического роста Армении необходимо направить векторы экономического развития на производителей.

Мы же, в свою очередь, приняли этот важный курс и продолжим работать в этом направлении. Инвестиционный бюджет строительства завода по производству алюминиевых профилей составляет 15 млн долларов, в результате чего мы получим не только устойчивое производство, но и создадим около 200 рабочих мест», — сказал генеральный директор «Солара».

Большая часть продукции будет экспортироваться в США, Европу и страны ЕАЭС.

Открытие завода по производству алюминиевых профилей запланировано на ноябрь 2022 года. Завод будет работать с производственной мощностью 600-800 тонн в месяц.

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Компания «Солара» была основана в 2019 году и занимается установкой солнечных станций.

Компания является армянским стратегическим партнером основанной в 2008 году в США компании «LA Solar Group», занимающейся установкой солнечных станций.

«Солара» предоставляет комплексные услуги в области солнечной энергетики: проектирование, монтаж, эксплуатация, мониторинг и обслуживание солнечных электростанций.

Солнечные электростанции «Солара» используют панели крупнейшего отечественного производителя фотоэлектрических модулей «LA Solar», совместного предприятия американской компании «LA SOLAR GROUP» и компании «SOLARA». Продукция «LA Solar» в настоящее время сертифицирована самыми престижными сертификатами в мире, и более 70% продукции экспортируется в США, Европу, ЕАЭС и другие страны.

Завод солнечных панелей расположен в свободной экономической зоне «Альянс», имеет годовую производственную мощность 90 МВт. В 2022 году эти объемы достигнут 200 МВт. Во всех панелях используются самые эффективные технологии типа Mono-PERC последнего поколения.

Помимо головного офиса, «Солара» также имеет филиалы в Гюмри, магазин в торговом центре Garage Masters' Mall, а в мае 2022 года компания открыла филиал в Ташкенте.