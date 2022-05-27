Президент РФ и канцлер Австрии обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

“По просьбе Федерального канцлера Австрии Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Чёрного морей. В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины.

Проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акценти­ровал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза.

Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию”, - говорится в сообщении.