ЧЕ-Ереван: Нарек Манасян вышел в полуфинал
21:10, 27 Май 2022
Член сборной Армении по боксу Нарек Манасян вышел в полуфинал проходящего в Ереване Чемпионата Европы.
Как сообщает Арменпресс, в 5-й день проходящих в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна соревнований член сборной Армении Нарек Манасян встретился в четвертьфинале (92 кг) с представляющим Грецию боксером армянского происхождения Вааном Нанидзаняном и одержал победу со счетом 5:0.
В составе сборной Армении в полуфинал вышли Ованес Бачков (63,5), Артур Базеян (57 кг), Рафаэль Ованнисян (86 кг).
28 мая — день отдыха на чемпионате Европы по боксу, а полуфиналы состоятся 29 мая.
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