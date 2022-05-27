ЧЕ-Ереван: Нарек Манасян вышел в полуфинал

Член сборной Армении по боксу Нарек Манасян вышел в полуфинал проходящего в Ереване Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, в 5-й день проходящих в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна соревнований член сборной Армении Нарек Манасян встретился в четвертьфинале (92 кг) с представляющим Грецию боксером армянского происхождения Вааном Нанидзаняном и одержал победу со счетом 5:0.

В составе сборной Армении в полуфинал вышли Ованес Бачков (63,5), Артур Базеян (57 кг), Рафаэль Ованнисян (86 кг).

28 мая — день отдыха на чемпионате Европы по боксу, а полуфиналы состоятся 29 мая.