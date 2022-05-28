Сегодня самая неотложная наша задача – благоустроить нашу Родину․ Ваагн Хачатурян

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю Дня Республики.

Арменпресс представляет послание президента РА․

«Сердечно поздравляю соотечественников с Днем Республики.

Путь нашего народа к независимости был трудным и тернистым. Армения, имевшая тысячелетнюю государственность, веками была лишена своей независимости, подвергаясь набегам и нашествиям врагов, но мы всегда лелеяли заветную мечту о независимости и государственности, воплотив ее в жизнь 28 мая 1918 года.

В этот день, 28 мая, возродилась армянская государственность, и что самое главное – нашими усилиями, усилиями армянства. Впервые за столетия мы впервые положились на себя, чтобы победить в невообразимо тяжелых условиях. Так было и в 1991 году, когда Армения стала независимой от Советского Союза. Мы вновь возложили надежды только на себя и добились победы в сложнейших условиях.

Рождение Первой Республики Армения — одна из поворотных страниц в истории Армении. И мы всегда задаемся вопросом, а была бы Советская Армения и сегодняшняя свободная и независимая Армения, если бы благодаря невероятным усилиям армянского народа не была создана Первая Республика? Однако ясно одно, вне зависимости от ответа на этот вопрос: и Первая Республика, и Советская Армения, и путь, который прошла сегодняшняя Армении – это наша история, и мы должны не только изучать эту историю, но и учиться у нее.

И сегодня наша актуальная задача – развивать нашу Родину, сделать ее сильной, конкурентоспособной, безопасной страной, объединиться вокруг национальных чаяний и целей. От эффективной и созидательной работы каждого из нас зависит развитие экономики нашей страны, укрепление границ, укрепление государственности, создание счастливой и безопасной Армении завтрашнего дня. И для этого нам необходимы наша солидарность и наше единство.

В этот праздничный день желаю всем нам здоровья, процветания и много солнца - во имя нашей любимой Родины - Республики Армения».