Героизм прошлого — это наше наследие, наш характер и наш генетический код․ Ален Симонян

Спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян направил послание по случаю Дня Республики.

Арменпресс представляет послание председателя НС РА.

«Дорогие соотечественники,

28 мая 1918 года было победоносным решением сообща бороться против непоколебимой воли армян, безудержного патриотизма, коллективной воли и сложившейся ситуации. Героические сражения под Сардарапатом и Баш-Апараном увековечены как написанные золотыми буквами страницы в истории нашего народа, как блестящие примеры борьбы за независимость.

Благодаря упорной борьбе, многовековой самоотверженности и абсолютной вере людей, только приходящих в себя после Геноцида и веками лишенных государства, удалось изменить статус страны и объявить ее независимой Республикой. И несмотря на то, что первая республика Армения просуществовала недолго, это была необратимая реальность – как вопложение мечты, достойного гражданина и единовренного чуда.

Первая Республика оставила нам историю современного парламента – с избирательным правом, равенством, национальными меньшинствами и женщинами-депутатами. Нашим предкам удалось создать государственность, капитализировав героизм идущих на фронт молодых людей из голодных и измученных семей.

Героизм прошлого - наше наследие, наш характер и генетический код. С Днем Первой Республики».