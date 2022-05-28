Газоснабжение части населенного пункта Кохб будет прекращено

ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что с целью проведения плановых работ 30 мая с 10:00 до 14:00 часов будет прекращено газоснабжение газопотребителей квартала «Тамазанц» населенного пункта Кохб общины Ноемберян Тавушской области.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ ЗАО "Газпром Армения".