Временно прекратится газоснабжение части административного района Кентрон

ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что с целью проведения аварийно-восстановительных работ 28 мая с 02:00 часов было остановлено газоснабжение газопотребителей по проспекту Маштоца ереванского административного района Кентрон, а также близлежащих общественных объектов различного назначения в квартале, примыкающих к улицам Амиряна, Арама, Сарьяна, Пушкина, Теряна, Кохбаци.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ЗАО "Газпром Армения".