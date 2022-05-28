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Высшее руководство Армении воздало дань уважения героям Сардарапатской битвы

Высшее руководство Армении воздало дань уважения героям Сардарапатской битвы

Высшее руководство Армении в Сардарапатском мемориальном комплексе воздало дань уважения памяти героев Сардарапатской битвы.

Как передает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян, президент Ваагн Хачатурян и председатель НС Ален Симонян возложили венок к мемориалу Сардарапата.

Затем у мемориала возложили цветы члены правительства, депутаты и руководители аккредитованных в Армении иностранных дипломатических представительств.


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