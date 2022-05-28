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Заявления Алиева ставят под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира. МИД Армении

Заявления Алиева ставят под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира. МИД Армении

Заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 мая, еще раз свидетельствуют о деструктивности азербайджанской стороны, произвольных неправдивых комментариях к договоренностям, продолжении агрессивной, воинственной политики.  

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Армении.

 «Устремления в отношении суверенной территории соседнего государства, заявления с позиции применения силы для достижения этих целей есть не что иное, как неуважение к нормам международного права, что ставит под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана по достижению мира в регионе.

МИД РА считает необходимым подтвердить принципиальную позицию армянской стороны о том, что переговоры о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны произойти на основе предложений обеих сторон, которые должны охватывать всю повестку, в том числе окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении МИД Армении.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что «спекуляциями азербайджанской стороны делается попытка представить нагорно-карабахский вопрос как территориальный спор, в то время как речь идет о реализации прав арцахских армян и об исключении опасности этнических чисток.

В этой связи напоминаем, что международный мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, полученный в 1995 году на содействие во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, продолжает действовать.

Призываем руководство Азербайджана воинственной и экспансионистской риторикой не торпедировать обсуждения в существующем формате.

При этом обращаем внимание международного сообщества на заявления официального Баку и рассчитываем на выражение однозначного отношения международных партнеров. Только в этих условиях можно будет добиться стабильности и мира на Южном Кавказе», - говорится в  заключительной части заявления.

 

 

 

 


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