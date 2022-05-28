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По случаю Дня Республики телебашня Канберры была освещена цветами триколора Армении

По случаю Дня Республики телебашня Канберры была освещена цветами триколора Армении

По случаю 104-й годовщины независимости Первой Республики Армения   телебашня Telstra в столице Австралии Канберре была освещена цветами армянского триколора - красным, синим и абрикосовым.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает австралийский комитет Ай Дата.

В комитете сообщили, что это первый случай, когда один из знаменитых австралийских памятников освещается цветами армянского флага – в знак одного из важных праздников армянского календаря.


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