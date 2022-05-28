Турция сообщила об уничтожении около двух десятков курдских боевиков на севере Ирака

Турецкие силы в результате осуществленных действий уничтожили 18 членов Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Турция с апреля начала военные действия на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Курдской Рабочей партии. В операции задействованы спецназ и ВВС.

Офис президента Ирака осудил действия турецкой стороны, заявив, что они представляют угрозу национальной безопасности страны. В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что целью турецкой стороны является обеспечение безопасности собственных границ.