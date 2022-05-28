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Правительство РФ разрешило свободную продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли на территории ЕАЭС

Правительство РФ разрешило свободную продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли на территории ЕАЭС

Правительство России одобрило решение об отмене ограничений на продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли для пассажиров, отправляющихся из РФ в другие страны-члены Евразийского экономического союза.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте правительства РФ.

Проект закона будет представлен в Госдуму РФ в установленном порядке.


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