Правительство РФ разрешило свободную продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли на территории ЕАЭС

Правительство России одобрило решение об отмене ограничений на продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли для пассажиров, отправляющихся из РФ в другие страны-члены Евразийского экономического союза.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте правительства РФ.

Проект закона будет представлен в Госдуму РФ в установленном порядке.