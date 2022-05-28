Температура воздуха повысится на 2-4 градуса

Днем 28-го мая, 29-го мая, 30-го мая, ночью 31-го мая, 1-го июня, 2-го июня в Ереване ожидается погода без осадков. После полудня 31 мая в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологического мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что с 28 по 30 мая температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Днем 28 мая, ночью 29, 30, 31 мая, 1, 2 июня на территории республики ожидается погода без осадков. Во второй половине дня 29, 30, 31 мая, 1 июня и ночью 2 июня в отдельных регионах ожидаются кратковременные грозы. В некоторых районах возможен также град.

Ветер юго-западный 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с.

28 мая в Арцахе ожидается погода без осадков, 29 мая дождь с грозой.