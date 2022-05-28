Алиев вновь пригрозил применить силу. Бегларян призывает международное сообщество принять превентивные меры

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян ответил на последнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Арменпресс, в своем Telegram-канале Бегларян подчеркнул, что процесс и результаты делимитации и демаркации с Республикой Армения не могут повлиять на нынешний и будущий статус Арцаха.

«В конце концов, карабахский конфликт — не с Республикой Армения, а с Нагорно-Карабахской Республикой.

Азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован, и это факт, который принимает весь мир, независимо от определенных различий в интересах и формулировках. А если Азербайджан хочет перевернуть страницу конфликта и уточнить статус Арцаха, то может осуществить процесс делимитации и демаркации также с Республикой Арцах — вернув в то же время наши оккупированные территории и признав нашу независимость», — написал Бегларян.

По словам госминистра, главный принцип урегулирования конфликта – полная реализация права народов на самоопределение.

"Только пройдя через это испытание, международное сообщество докажет, что, вопреки утверждениям Алиева, все-таки международное право существует, где право народов на самоопределение занимает основополагающее место.

Еще один важный принцип международного права — неприменение силы или угрозы применения силы, которое также грубо попиралось и попирается Азербайджаном.

Более того, Алиев сегодня вновь пригрозил новыми прецедентами применения силы, что является четким сигналом для международного сообщества о принятии превентивных и санкционных мер. Поощрение и игнорирование девиантного поведения постепенно приводят к международным бедствиям, становясь международной практикой и частью обычного права, примером правового обычая", – отметил госминистр Бегларян.