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Алиев вновь пригрозил применить силу. Бегларян призывает международное сообщество принять превентивные меры

Алиев вновь пригрозил применить силу. Бегларян призывает международное сообщество принять превентивные меры

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян ответил на последнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

 Как передает Арменпресс,  в своем Telegram-канале Бегларян подчеркнул, что процесс и результаты делимитации и демаркации с Республикой Армения не могут повлиять на нынешний и будущий статус Арцаха.

 «В конце концов, карабахский конфликт — не с Республикой Армения, а с Нагорно-Карабахской Республикой.

Азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован, и это факт, который принимает весь мир, независимо от определенных различий в интересах и формулировках. А если Азербайджан хочет перевернуть страницу конфликта и уточнить статус Арцаха, то может осуществить процесс делимитации и демаркации также с Республикой Арцах — вернув в то же время наши оккупированные территории и признав нашу независимость», — написал Бегларян.

По словам госминистра, главный принцип урегулирования конфликта – полная реализация права народов на самоопределение.

"Только пройдя через это испытание, международное сообщество докажет, что, вопреки утверждениям Алиева, все-таки международное право существует, где право народов на самоопределение занимает основополагающее место.

Еще один важный принцип международного права — неприменение силы или угрозы применения силы, которое также грубо попиралось и попирается Азербайджаном.

Более того, Алиев сегодня вновь пригрозил новыми прецедентами применения силы, что является четким сигналом для международного сообщества о принятии превентивных и санкционных мер. Поощрение и игнорирование девиантного поведения постепенно приводят к международным бедствиям, становясь международной практикой и частью обычного права, примером правового обычая", – отметил госминистр Бегларян.


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