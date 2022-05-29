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Ереван: ЧЕ по боксу.  Стартуют полуфиналы. От Армении 4 представителя

Ереван: ЧЕ по боксу.  Стартуют полуфиналы. От Армении 4 представителя

В полуфинале проходящего чемпионата в Ереване Европы по боксу от Армении 4 представителя.

Как  передает Арменпресс, Рафаел Ованнисян (86 кг) встретится с представителем Польши Томасом Нидзвиком в дневном поединке чемпионата Европы по боксу среди взрослых, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Остальные три представителя Армении выступят вечером. Соперником Артура Базеяна (57 кг) станет Хавьер Ибаниес Диас из Болгарии. Соперником бронзового призера Олимпийских игр Ованеса Бачкова —  Рихард Ковач из Венгрии. А в 92 кг Нарек Манасян попытается победить Эмануэля Рейеса Плана из Испании.

Сборная Италии представила наибольшее количество участников полуфинала чемпионата Европы по боксу - 7 боксеров. 

22 мая состоялась церемония открытия чемпионата Европы по боксу, который продлится до 30 мая. Чемпионат проводится в Спортивно-концертным комплексе имени Карена Демирчяна. В этом чемпионате принимают участие более 200 спортсменов из 39 стран мира. 

Во время чемпионата в Ереване действуют две фан-зоны, одна из которых будет в центре города, у Лебединого озера. Общий призовой фонд чемпионата Европы составляет 260 тысяч долларов.

 

 


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