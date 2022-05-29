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Real в 14-й раз выиграл кубок «Лиги чемпионов»

Real в 14-й раз выиграл кубок «Лиги чемпионов»

В финале футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22  друг с другом «сразились» Liverpool и Real.   

Как передает Арменпресс, Liverpool владел с мячом в стартовой части первого тайма игры, которая состоялась на стадионе "Стад де Франс" в Париже, но в конце тайма Real  начал серьезно контратаковать. Еще в одной из ситуаций Бенземе удалось захватить ворота Liverpool, но после проверки системы VAR это было аннулировано.

В начале второго тайма Real смог использовать момент. На 59-й минуте, оказавшись  «в нужное время и в нужном месте», Винисиус толкнул «королевский клуб» вперед. В остальной части второго тайма Liverpool продолжал атаковать, но безуспешно. В итоге Real победил с наименьшим счетом и выиграл «Лигу чемпионов» в 14-й раз.


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