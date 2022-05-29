Спасатели обнаружили в реке тело гражданина  

В Тавушское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 28 мая в 16:23 поступил сигнал о том, что в районе под названием «Скрытый водопад» села Агарцин гражданин упал в реку с высоты около 5 м, после чего выбрался самостоятельно.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что гражданин вышел из реки самостоятельно, но своего друга не нашел и подозревает, что последний тоже упал в реку.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции провели поисковые работы на прилегающих участках вдоль реки (около 10 км).

Из-за темноты и сложного рельефа поиски были остановлены.

29 мая в 06:00 часов для возобновления поисковых работ на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления МЧС», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в 07:20 часов спасатели обнаружили в реке тело В. Б․ С. (1993 г.р.). Спасатели вытащили тело гражданина из реки, на носилках доставили (примерно 2 км) к машине скорой помощи.