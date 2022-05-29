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Столкновение трех автомобилей в Ехегнадзоре: пассажир госпитализирован

Столкновение трех автомобилей в Ехегнадзоре: пассажир госпитализирован

28 мая в 21:29 часов в Вайоцдзорский региональный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что в районе под названием Кари так в Ехегнадзоре произошел несчастный случай - ДТП с возгоранием. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что на 119-м километре трассы Ереван-Мегри произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz E-Class  (водитель А.Э.), VAZ-2107 (водитель Р.Х., 1958 г.р.) и  Mercedes-Benz C-Class (водитель Е.С. , 1988 г.р.), в результате чего последний возгорелся. 

До прибытия спасателей, водитель автомобиля Mercedes-Benz E-Class  был госпитализирован в Ехегнадзорский медицинский центр, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели обесточили автомобили, перекрыли вентили газовых баллонов и разграничили территорию.

Пожар был локализован в 21:47 часов и потушен в 22:01. Сгорел салон автомобиля


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