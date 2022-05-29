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Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ

Здание обрушилось от взрыва в центре Багдада, передают СМИ

Здание, где находился ресторан, обрушилось в центре Багдада в результате взрыва по неизвестной причине, спасатели пытаются спасти людей из-под обломков, сообщил в воскресенье иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на Управление гражданской обороны Ирака. Со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Арменпресс.

"Обрушение произошло в ресторане в районе Джадрия недалеко от министерского комплекса. В настоящее время под завалами находятся люди, и группы спасателей начали спасательную операцию", - отмечается в сообщении управления, которое приводит телеканал.


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