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Погода в Армении: метеопрогноз на период с 29 мая по 3 июня

Погода в Армении: метеопрогноз на период с 29 мая по 3 июня

В отдельных районах Армении 29 мая, 30 мая, 31 мая, 1 июня и после полудня 2 июня ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных местах возможен град. В ночь с 30 на 31 мая и 1-2 июня ожидается погода без осадков.

Об этом сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, ссылаясь на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА. 

"Ветер южный-2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха 29-30 мая существенно не изменится", - говорится в сообщении.

 

Согласно источнику, днем 29-го и 30-го мая, ночью 31-го мая, 2-3-го июня ожидается погода без осадков. В вечерние часы 31 мая и 1 июня в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

 

 


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