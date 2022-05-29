В Ереване начались работы по разметке улиц 

В Ереване начались работы по разметке городских улиц.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает страница мэрии Еревана в Facebook.

"С 1 апреля в Ереване проведение разметки улиц, а также установление светофоров и дорожных знаков переходит к общинам", - напомнила мэрия, добавив, что, учитывая часто поднимаемые водителями проблемы, мэрия Еревана осуществила ряд отраслевых изменений.

На видео они представлены временно исполняющим обязанности начальника управления транспорта мэрии Еревана Айком Саркисяном.