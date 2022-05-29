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В Раздане машина съехала с дорожного полотна и нависла над водоемом

В Раздане машина съехала с дорожного полотна и нависла над водоемом

29 мая в 12:12 в Котайкский региональный центр кризисного управления поступила информация о том, что автомобиль Ford съехал с дороги возле Ахбюракского водохранилища в Раздане и накренился в сторону водохранилища, есть риск падения, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.  

 Спасатели вытащили автомобиль марки Ford Fusion (водитель Г. М.) на дорогу.


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