В Раздане машина съехала с дорожного полотна и нависла над водоемом

29 мая в 12:12 в Котайкский региональный центр кризисного управления поступила информация о том, что автомобиль Ford съехал с дороги возле Ахбюракского водохранилища в Раздане и накренился в сторону водохранилища, есть риск падения, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Спасатели вытащили автомобиль марки Ford Fusion (водитель Г. М.) на дорогу.