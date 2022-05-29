Президент Республики Ваагн Хачатурян посетит Грузию с официальным визитом

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 30 мая с официальным визитом отбудет в Грузию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в рамках визита предусмотрена приватная беседа президента Армении Ваагна Хачатуряна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, за которой последует встреча в расширенном составе.

Президент Ваагн Хачатурян также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

В рамках визита президента Ваагна Хачатуряна примет Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II.