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Президент Республики Ваагн Хачатурян посетит Грузию с официальным визитом

Президент Республики Ваагн Хачатурян посетит Грузию с официальным визитом

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 30 мая с официальным визитом отбудет в Грузию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в рамках визита предусмотрена приватная беседа президента Армении Ваагна Хачатуряна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, за которой последует встреча в расширенном составе.

Президент Ваагн Хачатурян также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

В рамках визита президента Ваагна Хачатуряна примет Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II.

 

 


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