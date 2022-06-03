Европейские индексы - 02-06-22
МОСКВА, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.01% и составил 14485.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.27% и составил 6500.44 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7532.95 пункта, а российский RTSI снизился на 2.14% и составил 1196.03 пункта.
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