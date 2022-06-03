После международного признания Арцаха можно будет рассмотреть вопрос о вхождении в состав Армении: госминистр НКР
Власти Нагорно-Карабахской Республики продолжат свои усилия по международному признанию. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью «РИА Новости» заявил государственный министр НКР Артак Бегларян.
«Мы продолжим прилагать усилия для международного признания Республики Арцах. После международного признания независимости Арцаха можно будет рассмотреть вопрос о присоединении республики к Армении», - заявил Артак Белгарян.
Он подчеркнул, что Азербайджан в данный момент «чувствует себя сильным», кроме того, страна получает военно-политическую помощь от Турции, поэтому власти Арцаха будут искать пути «постепенного решения своих проблем, а после и посредством прямых переговоров с Азербайджаном». По словам Бегларяна, для этого Азербайджан должен быть готов к миру.
Он сообщил, что с Республикой Армения всегда ведутся консультации вокруг возможности признания Республики Арцах.
По его словам, можно утверждать, что Армения фактически признала Нагорный Карабах, поскольку между республиками существуют горизонтальные связи, «как между равными».
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