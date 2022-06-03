Байден подчеркнул необходимость ужесточения контроля за оружием

Президент США Джо Байден заявил, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом, и необходимо ужесточение контроля за ним, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вторая поправка, как и все другие права, не является абсолютом", - сказал американский лидер, выступая в четверг вечером с телеобращением к согражданам из Белого дома в связи с имевшими в последнее время в стране место случаями массовой стрельбы. Сославшись на мнение одного из бывших судей Верховного суда США, президент подчеркнул, что права, гарантируемые Второй поправкой, "не являются безграничными и никогда не были таковыми". "Всегда существовали ограничения на то, каким оружием можно владеть в Америке. Например, пулеметы регулируются на федеральном уровне в течение почти 90 лет, но это по-прежнему свободная страна", - отметил Байден.

По его словам, призыв ужесточить законодательство о контроле за оружием не означает, что "кто-то будет лишен своих прав". "Речь идет о том, чтобы защитить детей, защитить семьи, защитить целые сообщества. Речь идет о защите нашей свободы пойти в школу, в продуктовый магазин, в церковь и не быть при этом подстреленным или убитым", - заявил глава Белого дома.

"Нам нужно запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. А если мы не можем запретить штурмовое оружие, то нам надо поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года", - добавил Байден. Он также призвал к ужесточению правил хранения огнестрельного оружия, принятию законов, позволяющих временно лишать гражданина права владеть оружием, если суд признает его представляющим опасность для окружающих. Также президент заявил о необходимости изменения законов, по сути ограждающих производителей оружия от подачи против них судебных исков.