Президент Армении принял генерального секретаря ВТО ООН Зураба Пололикашвили

2 июня президент Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (ВТО) Зурабом Пололикашвили, прибывшую в Армению для участия в 67-й сессии Региональной комиссии ООН по ВТО.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян с удовлетворением отметил, что отношения между Арменией и Всемирной туристской организацией ООН поступательно развиваются. Президент подчеркнул, что туризм для Армении является очень важной сферой, правительство объявило его одной из приоритетных сфер экономического развития.

Генеральный секретарь ВТО подчеркнул тот факт, что первое заседание организации после пандемии Covid-19 проходит в Ереване, и поздравил Армению в связи с избранием членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН на период с 2021-2025 гг., что будет способствовать улучшению положения Армении и повышению узнаваемости страны в Европейском регионе.

В течение встречи стороны обменялись мнениями по преодолению ряда вызовов в сфере туризма после пандемии, разработке новых ориентиров развития туристической отрасли и по дальнейшему обогащению повестки сотрудничества.

Было подчеркнуто, что Армения прилагает большие усилия для развития цифровых технологий, образования, науки и инноваций, что будет способствовать увеличению и укреплению потенциала и туристической сферы.