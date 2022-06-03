Польша построила 120 км стены на границе с Белоруссией

Польские строители возвели уже 120 км стены на границе с Белоруссией. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил в Twitter замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

"Мы имеем уже 120 км стены на границе с Белоруссией. Как мы и планировали, строительные работы должны завершиться до конца месяца", - написал он.

Строительство стены началось 25 января силами 3 тыс. строителей, работавших в 3 смены. Общая длина заграждения высотой 5,5 м должна составить 187 км. Всего для возведения этого сооружения, призванного защитить Польшу от проникновения нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, будет израсходовано 7 млн м стальных труб.

Поверх стены натягивается колючая проволока и устанавливаются средства электронного слежения: видеокамеры, датчики движения и тепловизоры.

В 2021 году польские пограничники зарегистрировали свыше 41 тыс. попыток нелегального перехода мигрантами польско-белорусской границы.