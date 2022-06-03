В Индии произошел пожар на химзаводе

Крупный пожар и взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, пострадали семь человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на местные власти.

"Пожар охватил часть химического завода компании Deepak Nitrite в промышленной зоне на окраине Вадодары в штате Гуджарат, семь работников госпитализированы, живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места", - заявили власти.

Издание Times of India пишет, что взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров.

Компания Deepak Nitrite производит широкий спектр химических продуктов, включая агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты, специальные и тонкие химикаты.