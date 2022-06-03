Контингент российских миротворцев необходимо увеличить: государственный министр Арцаха

Контингент российских миротворцев, дислоцированный в Арцахе, должен быть увеличен. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью «РИА Новости» заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

«Мы считаем, что количество российских миротворцев должно быть увеличено, а их полномочия расширены», - сказал Артак Бегларян, сославшись на то, что после последней карабахской войны линия соприкосновения стала длиннее почти в 2,5 раза.

Госминистр Арцаха также обвинил Азербайджан в провоцировании пограничных инцидентов.